Arşiv) Rabia Katliamının 5'inci Yılı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alınmasını protesto amacıyla başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında toplanan eylemcilerin güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla dağıtılmasının üzerinden beş yıl geçti. "Rabia katliamı" olarak bilinen kanlı müdahale, güvenlik güçlerinin 14 Ağustos 2013 günü sabahı zırhlı araç ve buldozerlerle iki meydana birden girerek 48 gündür eylemlerini barışçıl şekilde sürdüren darbe karşıtlarına müdahale etmesiyle başladı. Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılan müdahalede keskin nişancılar, göstericilerin üzerine ateş açtı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.