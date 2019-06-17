(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Türkiye ziyareti kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Mursi, AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresine katılıp konuşma yapmıştı. (Arşiv-30.09.2012). Başbakan Erdoğan'da Mursi'nin ziyaretinden 17 gün sonra Mısır'a giderek, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret etmişti. (Arşiv-17.11.2019)
Kaynak: AA
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