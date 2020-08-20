Arşiv - MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti - MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

- MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. Kaynak: İHA