(ARŞİV) Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Corona Virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu, testinin sonucunun negatif çıktığını duyururken kurum müdürlerinin ve il müftüsünün sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA