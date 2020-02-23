(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli
Tahran sokaklarından detaylar Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.
23.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28
Tahran sokaklarından detaylar
Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.
Kaynak: AA