(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli
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(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

Tahran sokaklarından detaylar Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

23.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28
(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

sokaklarından detaylar

Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: (Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli
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