(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkışta kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap vermesi

-Çavuşoğlu ve Johson'un araçlara binmesi ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap verdi.

Kaynak: AA