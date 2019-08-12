(Arşiv) Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti

12.08.2019 20:50

- Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti

573 maç 152 gol, 142 asist

Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

İSTANBUL - Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 3'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı kazandı.

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Kariyerinde birçok kupayı kazanan ve Türkiye'de de Galatasaray ile birçok başarılar elde eden Sneijder, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti. Son olarak Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı futbolcu, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2007 yazında Real Madrid'e 27 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2009 yılında İtalya'ya geçen Sneijder, 2013 yılının ocak ayında ise Galatasaray ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında da sarı-kırmızılılardan Fransa'nın Nice takımına gitti.

573 maç 152 gol, 142 asist

Kariyerinde toplam 573 resmi müsabakaya çıkan Sneijder, 152 kez rakip fileleri havalandırırken, 142 kez de asist yaptı. Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da da 175 müsabakaya çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 134 kez görev aldı ve 31 gol kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İHA