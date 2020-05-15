(ARŞİV) HDP'li Siirt ve Iğdır Belediye Başkanlarına terör gözaltısı HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın arşiv görüntüleri HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un arşiv görüntüleri SİİRT/IĞDIR - HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, haklarında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında...

HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın arşiv görüntüleri HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un arşiv görüntüleri SİİRT/IĞDIR - HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, haklarında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaynak: AA