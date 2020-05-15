(ARŞİV) HDP'li Siirt ve Iğdır Belediye Başkanlarına terör gözaltısı
HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın arşiv görüntüleri HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un arşiv görüntüleri SİİRT/IĞDIR - HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, haklarında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında...
15.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:51
HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın arşiv görüntüleri
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un arşiv görüntüleri SİİRT/IĞDIR - HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, haklarında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA