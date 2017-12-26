Arşiv Görüntü) Yüksekova'da Sızma Girişiminde Bulunan 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Arşiv Görüntü) Yüksekova'da Sızma Girişiminde Bulunan 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova'da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Arşiv Görüntü) Yüksekova'da Sızma Girişiminde Bulunan 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova'da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - Ankara

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