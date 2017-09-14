Arşiv Görüntü) Evkur Yeni Malatyaspor'da Şok: Ertuğrul Sağlam İstifa Etti

SÜPER Lig Ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 4 aydır görev yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sözleşmesini dün gece tek taraflı fesh etti.



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünden edinilen bilgiye göre, tek taraflı sözleşmesini fesh edip, telefonunu kapattığı ve hiçbir şekilde Ertuğrul Sağlam'a ulaşılamadığı, dün gece sözleşmesini fesh ettikten sonra Malatya'yı terk ettiği öğrenildi.



Sağlam, dün idmanda yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"Bursaspor ve Bursa bizim hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Her Türk antrenörün bir hayali vardır. O da Türkiye'de bir Anadolu takımıyla şampiyon olmaktır. Allah'a şükürler olsun buda bizlere nasip oldu. Dolayısıyla Bursa şehrini unutmamız mümkün değil. İşin diğer tarafında da profesyonellik var. Şuanda Malatyaspor için hizmet veriyoruz. O yüzden karşımızda kim olursa olsun, Malatyaspor'un başarısı için elimizden geleni ortaya koyarız. Karşımızda babamızın oğlunun olduğu takımda olsa bu duygumuz hiç değişmez. Bu duygu yoğunluğu ve profesyonel bakış açısı içerisinde inşallah güzel bir maç oynamayı düşünüyoruz."



SİVASSPOR MAÇINDA İSTİFA ETMİŞTİ



Lig başlamadan önce Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştıktan sonra İdman sahasını, istenilen trasferler ve yeni yapılacak olan tesisleri incelemeye gelen Sağlam, "İstediğim transferler gelecek. İdman sahası yapılması lazım, yeni yapılan tesisinde bitmesi lazım" demişti. Deplasmanda Sivasspor maçının ardından Malatyaspor'un yönetiminden edilen bilgiye göre Ertuğrul Sağlam'ın istedikleri yapılmadığı için istifa ettiği fakat Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından tekrar ikna edilip takımın başında tutulmuştu.



Öte yandan Sağlam'ın şok istifasının ardından Malatyaspor yönetiminin İstanbul'dan Malatya'ya yola çıktığı öğrenilirken, Kulüp başkanı Adil Gevrek'in bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. - Malatya