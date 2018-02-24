Arşiv Görüntü) BM'deki Suriye'de Ateşkes Tasarısı Bugüne Kaldı

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren ve dün yapılması beklenen tasarının oylanması bugüne kaldı. Cuma günü oylanması beklenen ancak konsey üyesi ülkelerin üzerinde tam olarak uzlaşma sağlayamadığı tasarının Güvenlik Konseyi'nde yerel saatle 12.00 sıralarında oylanması bekleniyor.

Tasarıda öngörülen ateşkes, İŞİD ve Nusra Cephesi dahil El Kaide bağlantılı tüm gruplara karşı düzenlenen operasyonları kapsamıyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını ve uygulanamayacağını savunuyor. Rusya'nın tasarıyı veto edip etmeyeceği ya da çekimser mi kalacağı ise henüz açıklık kazanmış değil. Ancak tasarıyı sunan İsveç ve Kuveyt, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı hedef alan rejim bombardımanında sivil ölümlerin sayısının artmasını önlemek için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtiyor. - York