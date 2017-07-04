Arşiv Görüntü) Adana'da Durdurulan MİT Tırlarının Arşiv Görüntüsü

Arşiv Görüntü) Adana'da Durdurulan MİT Tırlarının Arşiv Görüntüsü

Arşiv Görüntü) Adana'da Durdurulan MİT Tırlarının Arşiv Görüntüsü