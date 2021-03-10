Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi
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Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi

10.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:24

- Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi Galatasaray, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.

- Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi

İSTANBUL - Galatasaray, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.

Belhanda, TT Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet ederken, sarı-kırmızılı yönetime eleştirilerde bulunmuştu.

Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi
Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi
Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi
Arşiv -Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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