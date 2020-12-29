Arşiv Filmi

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George Almore, insanla eşdeğer düzeyde bir yapay zeka üzerine çalışmaktadır. Son prototipi neredeyse hazır durumdadır. Bu hassas evre aynı zamanda büyük riskler içerir. George’un saklanması gereken hedefi riski daha da artırır. Çünkü George, ölen karısıyla yeniden bir araya gelmeyi amaçlamaktadır.

Yönetmen: Gavin Rothery

Senaryo: Gavin Rothery

Oyuncular: Theo James, Rhona Mitra, Peter Ferdinando , Toby Jones, Richard Glover , Hans Peterson, Hadisha Sovetova, Norbert Botszki, Eliza Winter Rothery, Chris Schubert, Timea Maday Kinga, Annamária Ha-Mi Berta, Jeremy Wheeler, Pamela Johnston, Zsuzsanna Nagy, Aisa Molnár, Tamás Sárközi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Archive

Yapımcı Firma: Head Gear Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, Macaristan, ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Japonca

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: Head Gear Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com