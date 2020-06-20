(ARŞİV) Fedakar babaya en güzel "Babalar Günü" hediyesi (2)
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(ARŞİV) Fedakar babaya en güzel "Babalar Günü" hediyesi (2)

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, kendi imkanlarıyla açtığı 4 kilometrelik yolla, ilkokula başlayan kızı Gamze'nin servis aracına rahat ulaştırabilmenin huzurunu yaşıyor.

20.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:20

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, kendi imkanlarıyla açtığı 4 kilometrelik yolla, ilkokula başlayan kızı Gamze'nin servis aracına rahat ulaştırabilmenin huzurunu yaşıyor.

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, Şehbal Baydur İlköğretim Okulu 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirdi. Ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisi eve ulaşamadı. Bunun üzerine Korkut, bir süre kızını traktörle servisin beklediği 4 kilometre mesafedeki yola götürüp getirdi.

Kızını traktörle götürüp getirince üzüldü

Kızının rahat okula gidip gelmesi için kendi imkanlarıyla yolu genişleten Korkut, yaptığı açıklamada, Gamze'nin okuması için elinden ne gelirse hiç düşünmeden yapacağını söyledi.

Traktörle kızını götürüp getirmeye yüreğinin dayanmadığını aktaran Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye üç gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi. Komşumuz daha önce ikiz çocuklarını Muğla'da yaşayan büyük kızlarının yanını göndermişti." diye konuştu.

Anne Şirin Korkut da eşinin yolu yaptırmasıyla servisin evlerinin önüne kadar geldiğini, rahat ettiklerini kaydetti.

Okula servisle gidip geldiğini anlatan Gamze Korkut ise "Daha önce traktörle servisin yanına gidiyordum. Çok zorlanıyordum. Bu yolu okula gitmem için babam yaptı." dedi.

***

Muğla'da, babası Ramazan Korkut'un, okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtırdığı kızı Gamze karne aldı.

Menteşe ilçesinde Şehbal Baydur İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2019-2020 eğitim yılı sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temsili karne töreni düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyulan ve herkesin maske taktığı törende, her sınıftan bir öğrenciye karne ve başarı belgeleri öğretmenleri tarafından verildi.

Törende, okula gidebilmesi için babası Ramazan Korkut'un kendi imkanlarıyla 4 kilometre yol açtığı 1-A sınıfı öğrencisi Gamze Korkut da karne ve okuma belgesini sınıf öğretmeni Nükhet Güler'in elinden aldı.

Baba Ramazan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının eğitim hayatına başladığı dönemde biraz zorluk yaşadıklarını ancak daha sonra bu zorlukların aşıldığını anlattı.

Kızının karne törenine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkut, "Dersleri çok güzel. Okuma ve başarı belgesini aldı. Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi buydu. Kızımla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Öğretmen olmak istiyor. İnşallah başarılı bir öğretmen olur." diye konuştu.

Gamze Korkut da artık okuma yazma bildiğini belirterek, derslerinin hepsinin çok güzel olduğunu, tatilde de ders çalışacağını söyledi.

Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirmiş ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisinin eve ulaşması için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

(ARŞİV) Fedakar babaya en güzel 'Babalar Günü' hediyesi (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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