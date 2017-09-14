Arşiv -Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam İstifa Etti
- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa ettiMALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.
- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti
MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.
Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Bursaspor maçı öncesi görevinden istifa etti.
Sağlam'ın istifasının arkasında tesis ve istediği transferlerin yapılmamasının yattığı iddia ediliyor.