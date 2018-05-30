Arşiv - Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer

Arşiv - Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 8'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet, 6 sanık ise 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 8'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet, 6 sanık ise 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et