Arşiv - Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 8'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet, 6 sanık ise 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 8'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet, 6 sanık ise 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.