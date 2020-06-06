Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler
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Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler

Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler Depoya baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı Antalya'da sahte içki imalathanesine baskın Antalya'da işyerinin deposuna baskın düzenleyen Jandarma gördüklerine inanamadı.

06.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:19

Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler

Depoya baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı

Antalya'da sahte içki imalathanesine baskın

ANTALYA - Antalya'da işyerinin deposuna baskın düzenleyen Jandarma gördüklerine inanamadı. 1500 litre etil alkol ve şişelenmiş şekilde farklı sahte içki türleri ele geçirilen depodaki malzemelere el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer ilçe jandarma komutanlıkları görevlilerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kemer ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposunda sahte içki üretildiği bilgisi alındı. Harakete geçen ekipler depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada sahte içki imalatı yapılan yer tespit edildi. Arama yapılan yerde sahte içki üretiminde kullanılan 1428 litre etil alkol ile 41 litre farkı türlerde hazırlanmış sahte içki, 105 litre çeşitli içki aroması, 1300 adet boş şişe ve kapak vebir adet alkolmetre ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler

Kaynak: İHA

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