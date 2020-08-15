Arşiv Daire Başkanı Safi'den 12 ada paylaşımı Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde gelişen 12 adanın alınamamasına ilişkin belgeler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde gelişen 12 adanın alınamamasına ilişkin belgeler paylaştı.

Safi, sosyal medya hesabı üzerinden, "Almanlar 12 adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz... Belgeler Osmanlıca değil. Herkes okur... Yorumsuz" notuyla döneme ait belgeler paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi tarafından paylaşılan belgelerde, Almanların 12 adayı Türkiye'ye vermek istediği, ancak bu isteğin dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından reddedildiği görülüyor.

Safi ayrıca, "Eğer Mussolini hükümetini tanısaydık adalar bizimdi. Tanımadık almadık diyor Başbakan Saraçoğlu Almanların şartı buydu" notuyla başka bir belge paylaştı. Söz konusu belgede, Türkiye'nin Mussolini hükümetini tanımadığı için adaları alamadığı belirtiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA