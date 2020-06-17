(ARŞİV) Bakan Pakdemirli'nin Rus yangın söndürme uçağını test ettiği görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin yangın söndürme uçağına binmesi Bakan Pakdemirli'nin uçağın kaptan koltuğuna oturması Bakan Pakdemirli'nin uçağı kullanması Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin uçaktan inmesi TAGANROG - Tarım ve Orman Bakanı Bekir...
17.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:39
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin yangın söndürme uçağına binmesi
Bakan Pakdemirli'nin uçağın kaptan koltuğuna oturması
Bakan Pakdemirli'nin uçağı kullanması
Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin uçaktan inmesi TAGANROG - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rusya'da 09 Eylül 2019 tarihinde Be-200 yangın söndürme uçağını test ettiği görüntüler. (ARŞİV)
Kaynak: AA