(ARŞİV) Bakan Pakdemirli'nin Rus yangın söndürme uçağını test ettiği görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin yangın söndürme uçağına binmesi Bakan Pakdemirli'nin uçağın kaptan koltuğuna oturması Bakan Pakdemirli'nin uçağı kullanması Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin uçaktan inmesi TAGANROG - Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin yangın söndürme uçağına binmesi Bakan Pakdemirli'nin uçağın kaptan koltuğuna oturması Bakan Pakdemirli'nin uçağı kullanması Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin uçaktan inmesi TAGANROG - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rusya'da 09 Eylül 2019 tarihinde Be-200 yangın söndürme uçağını test ettiği görüntüler. (ARŞİV) Kaynak: AA