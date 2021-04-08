Arşiv araştırması nedir? Arşiv araştırması kanunu nedir?

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce muhalefetin oylarıyla reddedilen ilk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi nedir? Arşiv araştırması kanunu nedir? Arşiv araştırması dikkate aldığı hususlar nelerdir?

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce muhalefetin oylarıyla reddedilen ilk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi nedir? Arşiv araştırması kanunu nedir? Arşiv araştırması dikkate aldığı hususlar nelerdir?

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kamuya ilk kez alınacaklara yönelik 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU

TBMM Genel Kurulu'nda daha önce muhalefetin oylarıyla reddedilen ilk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, yeniden oylanarak kabul edildi. Tekliften kişinin birinci derece kan bağı akrabaları ile eşinin anne ve babasının araştırılması çıkarıldı. Düzenlemeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi.

ARŞİV ARAŞTIRMASI DİKKATE ALDIĞI HUSUSLAR

Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

Üst kademe kamu yöneticileri,

Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.