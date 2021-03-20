(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı
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(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı

20.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Yeni TCMB Başkanının öz geçmişi

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı
(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı
(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı
(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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