Arşiv - Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı - Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

- Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: İHA