Arşiv - Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı
- Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
14.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:14
- Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Kaynak: İHA