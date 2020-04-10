Arsin OSB işçilere 20 bin ücretsiz maske dağıttı
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Arsin OSB işçilere 20 bin ücretsiz maske dağıttı

Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölgede çalışan işçilere 20 bin ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

10.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:30
Arsin OSB işçilere 20 bin ücretsiz maske dağıttı

Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölgede çalışan işçilere 20 bin ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten korunmak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında toplu olarak çalışılan fabrika, atölye ve iş yerlerinde maske kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çelebi, bölgede çalışan 5 bin kişiye maske dağıttıklarını belirterek, firmaların ve çalışanlarının maske temininde herhangi bir sorun yaşamamasını amaçladıklarını, bu nedenle ilk etapta 20 bin maskenin tedarik edilerek, fabrikalara ücretsiz dağıtıldığını ifade etti.

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü andan itibaren firmalara destek olmak için bölge genelinde imkanları dahilinde önlem aldıklarını kaydeden Çelebi, "Bölgemizi ilgilendiren her türlü tedbirin ivedilikle hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz ile birebir görüşme halindeyiz. Sanayicilerimiz de konuya hassasiyetle yaklaşıp çalışan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyor ve uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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