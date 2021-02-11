Arsin OSB ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı
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Arsin OSB ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı

11.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:41
Arsin OSB ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.

Arsin OSB'den yapılan yazılı yazılı açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen protokol törenine, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu üyesi Ali Baştürk, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, Vakıf Katılım Trabzon Şube Müdürü Cemil Güner, Müdür Yardımcısı Yıldıray Sağır ve Kobi Bankacılığı Yönetmeni Tuncay Sarıhan'ın katıldığı belirtildi.

Protokol kapsamında bölge sanayicilerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecekleri vurgulanan açıklamada, "Ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çelebi de yönetim kurulu olarak bölge sanayicilerinin her türlü sorununun anında giderilmesi hususunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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