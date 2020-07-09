Arsin OSB ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokol imzalandı Trabzon'da, Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokolü imzalandı.

Trabzon'da, Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyesi Köksal Yavuz, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Kurumsal Pazarlama Müdürü Faruk Bayraktar ve Arsin OSB Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.

Protokol kapsamında, Arsin OSB içerisinde yer alan firmaların çalışanlarına ve bu çalışanların birinci derece yakınlarına, Özel İmperial Hastanesi'nde ayaktan ve yatarak tedavilerde indirim yapılacak.

Çelebi, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerine verdikleri öneme dikkati çekerek, daha önce de benzer anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Çelebi, "Bu tür anlaşmalarla Trabzon Arsin OSB'de çalışan herkesin kaliteli sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesini hedefliyoruz. Protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA