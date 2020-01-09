Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı

09.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:08

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve North Enerji işbirliğiyle bölgede enerji maliyetini azaltacak Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu ve destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Arsin OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri Akın Akman, Cengiz Sözen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk İskender, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezi Üniversite Sanayi İş birliği Modül Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Onur Tolga Okan, Beşikdüzü OSB Bölge Müdürü Zekeriya Kalyoncu, Şinik OSB Bölge Müdürü İsmail Tatlıcı ve Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.

Toplantıda, North Enerji firmasından elektrik-elektronik mühendisi Oktay Gül, çatı üzeri güneş enerjisinin uygulaması konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi ve güneş enerji kullanımının yaygınlaştırılması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi, yapılacak her işte en önemli maliyet girdisinin enerji olduğunu belirterek, enerji konusunda ülke olarak dışa bağlılığı azaltmak gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin fabrika çatı sistemleri üzerine güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmalarını desteklediklerini belirten Çelebi, bu konuda projeleri olan firmalara gerekli desteği sağlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA