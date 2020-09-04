Arsin organize sanayi bölgesinden okullara dezenfektan yardımı
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Arsin organize sanayi bölgesinden okullara dezenfektan yardımı

Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanlığı, 19 okulun dezenfektan ihtiyacını karşıladı.

Arsin organize sanayi bölgesinden okullara dezenfektan yardımı
04.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:47

Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanlığı, 19 okulun dezenfektan ihtiyacını karşıladı.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, yapılan yardım dolayısıyla ziyarette bulunduğu Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini ileterek, yönetim kurulu başkanı Erkut Çelebi'ye teşekkür plaketi sundu.

Virüsün son günlerde yayılma hızının artışa geçtiğini belirten Özdemir, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusuna işaret ederek, ilçedeki okullara yapılan dezenfektan yardımının önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi ise salgına karşı hijyen kurallarına ve temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, her fırsatta eğitim kurumlarının yanlarında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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