Arsin'de Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 100 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.



Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Arsin Belediyesince "Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 100 öğrenciye, düzenlenen törenle bisiklet dağıtıldı.



Tören, bisiklet dağıtım sonrası Arsin Sahil Parkı'nda "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü" etkinliği ile devam etti.



Törene, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, İl Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.