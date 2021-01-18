Arsene Wenger: "Mesut, ocak ayının en büyük transferi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Arsene Wenger: "Mesut, ocak ayının en büyük transferi"

18.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:40
Arsene Wenger:

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil için "Mesut, ocak ayının en iyi transferi" dedi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil için "Mesut, ocak ayının en iyi transferi" dedi.

Mesut Özil'in Arsenal'da teknik direktörlüğünü yapan Wenger, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Mesut, ocak ayının en büyük transferi. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

Wenger, "Mesut ile hiç Fenerbahçe hakkında konuşmuş muydunuz?" sorusuna ise, "Onun her zaman Arsenal'da olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Selçuk Özdağ İlham Aliyev Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Taşdemir Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsene Wenger: "Mesut, ocak ayının en büyük transferi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:40:32. #1.15#
title