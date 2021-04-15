Arsenalli oyuncular "Irkçılığa karşı diz çök"tü!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonu gerçekleşirken, ev sahibi ekibin oyuncularının ayakta durması tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonu gerçekleşirken, ev sahibi ekibin oyuncularının ayakta durması tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi geceye damga vuran bir olay yaşandı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonuna Praglı oyuncular katılmadı. Çakır'ın da eşlik ettiği organizasyona Çekya ekibinin oyuncularının katılmaması Arsenalli oyuncuların tepkisine neden oldu.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından Arsenal, Roma, Manchester United ve Villarreal yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmaları bu akşam oynandı. İlk maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'ı 4-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Manchester United, Granada'yı 2-0, Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 yenerek turlarken, Roma ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ajax ile sahasında 1-1 berabere kalarak yarı biletini alan takım oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı