Arsenal, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

İngiliz basını Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı Arsenal'in çok istediğini öne sürdü. Yeni göreve gelen Emery'nin de daha önce Wenger'in izleyip çok beğendiği Yazıcı'yı takibe aldığı belirtildi.

20 MİLYON EURO AYIRDILAR

Son milli maçta Cenk Tosun'a bir asist yapan Yusuf'un Arsenal'in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada genç futbolcuyu satmayacaklarını belirtmişti.