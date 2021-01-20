Arsenal, Yunan savunma oyuncusu Sokratis ile yollarını ayırdı
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Arsenal, Yunan savunma oyuncusu Sokratis ile yollarını ayırdı

20.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:23
Arsenal, Yunan savunma oyuncusu Sokratis ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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