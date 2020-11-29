Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:50
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Arsenal - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Wolverhampton maçıdır. Peki Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Arsenal - Wolverhampton maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 22:15 'de başlayacaktır.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Arsenal - WolverhamptonS Sport, Idman TV ve S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.