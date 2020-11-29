Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:50
Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Arsenal - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Wolverhampton maçıdır. Peki Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Wolverhampton maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 22:15 'de başlayacaktır.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - WolverhamptonS Sport, Idman TV ve S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

İlgili Haberler

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilir mi?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilir mi?
Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?
Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? - HaberChelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? - HaberHes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim? - HaberDemir Grup Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim? - HaberFenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilir mi? - HaberKoronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi - HaberHezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı - Haberİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - HaberSon Dakika! Yeni koronavirüs tedbirleri! 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı kimler yasaktan muaf! - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Cevdet Yılmaz Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Cem Yılmaz Kenan Işık Merve Boluğur
Spor Mert Günok Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsenal - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:50:27. #1.15#
title