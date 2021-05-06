Arsenal - Villarreal UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. yarı final maçları bugün oynanacak. Peki Arsenal - Villarreal Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi yarı final maçları başladı. Bugün yarı final 2 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Arsenal - Villarreal maçıdır. Peki Arsenal - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ARSENAL - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Villarreal maçı 6 Mayıs Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Villarreal maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Maç beIN Sports Haber kanalında ücretsiz yayınlanacaktır.

ARSENAL - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak.