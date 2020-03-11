Arsenal, Tottenham Hotspur'u Mağlup Ediyor
Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor.
Kaynak: Dugout