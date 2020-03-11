Arsenal, Tottenham Hotspur'u Mağlup Ediyor Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor.

Arsenal kadın futbol takımı, Meadow Park'ta Manchester City kadın futbol takımı ile dostluk maçına çıkıyor. Ağustos 2019'da oynana maçta Jill Roord'un hat-trick'i, Jordan Nobbs, Jen Beattie ve Vivianne Midiema'nın attığı gollerle Londra derbisini kazanan Topçular oluyor. Kaynak: Dugout