İngilizler, Milli Takımdan İstifa Eden Mesut'a Sahip Çıktı: Cennetin Kilidini Bu Adam Açar
Mesut Özil, milli takımdan emekli olduktan sonra Arsenal'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Taraftarlar onun için "Cennetin kilidini bu adam açar." yorumunu yaptı.
2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Chelsea'yi 6-5 mağlup etti. Bu karşılaşmada Arsenal'in beraberlikte golünü hazırlayıp, bir de penaltı golü atan Mesut Özil'e İngiliz basını övgü yağdırdı. Arsenal'in haber sitesi Mesut'un maç boyunca ortaya koyduğu performanstan kesitlerin bulunduğu bir özet görüntü paylaştı. Yeni teknik adam Emery'nin sisteminde Mesut Özil'in rolü ve attığı kilit paslar, taraftarlardan büyük övgü aldı.
'ÖLÜ KURBAĞA'YA BENZEMİYOR!
Mesut Özil'in görüntülerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, "Dahilerle, onların büyüklüğünü anlayamayanlar tarafından alay edilirler" ifadesi yer aldı. Altına yorum yapan taraftarlar da şu ilginç ifadeleri kullandılar: 'Özil Cennet'in kapısının kilidini açabilir', 'Bu sihirbaz', 'Özil futboldaki bir sonraki seviyedir' 'O bir efsane', 'Mesut Özil şimdiye kadar Arsenal'e gelmiş en iyi 10 numara', 'Mesut'a, "Ölü kurbağanın beden diline sahip," diyen Mario Basler, umarım bu maçı izlemiştir', 'Mesut Özil'in sihirli futbol yeteneğini kimse durduramaz.'
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KİMLERİ. YANINA. ALACAĞINA. DİKKAT. ETSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün İngilizler de İşlerine öyle gelirse onlar da mesut u satar çünkü Avrupa nın daima iki yüzü vardır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu gün benim rakı günüm mesut.gel içelim içelim içelim.cennetin anahtarı bende seni cennete sokayımCevap Yaz Yayından Kaldır
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yaramaz adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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amineyi götürüyo adam. milyolar ganiii. e bu mesut olmıcak da kim olucakCevap Yaz Yayından Kaldır