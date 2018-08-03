İngilizler, Milli Takımdan İstifa Eden Mesut'a Sahip Çıktı: Cennetin Kilidini Bu Adam Açar

2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Chelsea'yi 6-5 mağlup etti. Bu karşılaşmada Arsenal'in beraberlikte golünü hazırlayıp, bir de penaltı golü atan Mesut Özil'e İngiliz basını övgü yağdırdı. Arsenal'in haber sitesi Mesut'un maç boyunca ortaya koyduğu performanstan kesitlerin bulunduğu bir özet görüntü paylaştı. Yeni teknik adam Emery'nin sisteminde Mesut Özil'in rolü ve attığı kilit paslar, taraftarlardan büyük övgü aldı.

'ÖLÜ KURBAĞA'YA BENZEMİYOR!

Mesut Özil'in görüntülerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, "Dahilerle, onların büyüklüğünü anlayamayanlar tarafından alay edilirler" ifadesi yer aldı. Altına yorum yapan taraftarlar da şu ilginç ifadeleri kullandılar: 'Özil Cennet'in kapısının kilidini açabilir', 'Bu sihirbaz', 'Özil futboldaki bir sonraki seviyedir' 'O bir efsane', 'Mesut Özil şimdiye kadar Arsenal'e gelmiş en iyi 10 numara', 'Mesut'a, "Ölü kurbağanın beden diline sahip," diyen Mario Basler, umarım bu maçı izlemiştir', 'Mesut Özil'in sihirli futbol yeteneğini kimse durduramaz.'