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Arsenal, sözleşmesini uzattığı Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.

Arsenal, sözleşmesini uzattığı Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı
16.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:18

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.

2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.

Kaynak: AA

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