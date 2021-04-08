Arsenal - Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 1. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Arsenal - Slavia Prag Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?
Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Arsenal - Slavia Prag maçıdır. Peki Arsenal - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.
ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Arsenal - Slavia Prag maçı 8 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.
ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Arsenal - Slavia Prag maçını Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından izleyebilirsiniz.
ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.