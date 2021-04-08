Arsenal - Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 1. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Arsenal - Slavia Prag Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Arsenal - Slavia Prag maçıdır. Peki Arsenal - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Slavia Prag maçı 8 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Slavia Prag maçını Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından izleyebilirsiniz.

ARSENAL - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.