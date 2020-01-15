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Arsenal Sheffield United'a Hazırlanıyor

2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 23. haftasında sahasında Sheffield United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 23. haftasında sahasında Sheffield United'ı konuk edecek , teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.

Kaynak: Dugout

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