Arsenal Sheffield United'a Hazırlanıyor
2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 23. haftasında sahasında Sheffield United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 23. haftasında sahasında Sheffield United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.
Kaynak: Dugout
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