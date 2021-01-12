Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini uzattı
12.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:40
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini yeniledi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, savunma oyuncusu Rob Holding'in sözleşmesini yeniledi.
Arsenal Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz stoper Holding'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine Bolton'da başlayan Holding, 2016'da Arsenal'a transfer olmuştu.
Holding, bu sezon Arsenal'da 18 maçta görev yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan