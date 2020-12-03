Arsenal - Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Arsenal - Rapid Wien Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Arsenal - Rapid Wien maçıdır. Peki Arsenal - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ARSENAL - RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Rapid Wien maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Rapid Wien maçı Bein Sports Max 1 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca maç Digiturk Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

ARSENAL - RAPİD WİEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.