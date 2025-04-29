Arsenal PSG tek maç mı, rövanşı var mı?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Peki, Arsenal PSG tek maç mı, rövanşı var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başladı. Peki, Arsenal PSG tek maç mı, rövanşı var mı?
ARSENAL PSG TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba:
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)
Yarı final maçları çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Maçların rövanşı olacak.