Arsenal, Premier Lig'de ilk kez ilk 3 maçta kaybetti
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Arsenal, Premier Lig'de ilk kez ilk 3 maçta kaybetti

Arsenal, Premier Lig'de ilk kez ilk 3 maçta kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Manchester City'e 5-0'lık skorla mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Manchester City'e 5-0'lık skorla mağlup oldu. Ligin ilk 2 haftasında da rakiplerine kaybeden kırmızılar, bu sonuçla Premier Lig tarihinde ilk kez ilk 3 maçından puansız ayrıldı.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Manchester City'e 5-0 kaybetti. Müsabakanın bu sonuçla tamamlanmasıyla birlikte Arsenal ile ilgili ilginç bir istatistik oluştu. Londra temsilcisi, 5-0'lık mağlubiyetin ardından Premier Lig'de ilk kez ilk 3 haftayı puan almadan geride bırakmış oldu. Kırmızılar, bu sezon 3 maçta puan toplayamamanın yanı sıra rakip fileleri de hiç havalandıramadı. Arsenal, kalesinde ise 9 gol gördü. - İSTANBUL

Arsenal, Premier Lig'de ilk kez ilk 3 maçta kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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