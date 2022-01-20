Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Liverpool maçı şifresiz mi? - Haberler
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Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Liverpool maçı şifresiz mi?

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Liverpool maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İngiltere Lig Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Arsenal - Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal - Liverpool maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

İngiltere Lig Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Arsenal - Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Arsenal - Liverpool maçı şifresiz mi? Arsenal - Liverpool maçı hakemi kim? Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Arsenal - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı, 20.01.2021 Perşembe bugün saat 22.45'te başlayacak.

Arsenal - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı beINSport platformundan yayınlanacak

Arsenal - Liverpool maçını izlemek için beINSport kullanıcı olmalısınız.

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Arsenal, Gündem, Haber

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