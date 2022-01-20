Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal - Liverpool maçı şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Arsenal - Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal - Liverpool maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor