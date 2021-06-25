Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı
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Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı

Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İskoç oyuncusu Kieran Tierney ile sözleşme yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İskoç oyuncusu Kieran Tierney ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Celtic'ten 2019 yılında 27 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen sol bek oyuncusu, Arsenal formasıyla 62 maçta 3 kez ağları sarstı.

Tierney, İskoçya Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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