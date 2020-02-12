Arsenal Kalecileri Hazırlıklarına Devam Ediyor

12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

Premier Lig'e verilen arada soluğu Dubai'de alan Arsenal, çalışmalarına devam ediyor. İşte Londra ekibinin kalecileri Bernd Leno, Damian Martinez ve Matt Macey'nin kaleci antremanından görüntüler...