Arsenal Kalecileri Hazırlıklarına Devam Ediyor
Premier Lig'e verilen arada soluğu Dubai'de alan Arsenal, çalışmalarına devam ediyor. İşte Londra ekibinin kalecileri Bernd Leno, Damian Martinez ve Matt Macey'nin kaleci antremanından görüntüler...
12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19
Premier Lig'e verilen arada soluğu Dubai'de alan Arsenal, çalışmalarına devam ediyor. İşte Londra ekibinin kalecileri Bernd Leno, Damian Martinez ve Matt Macey'nin kaleci antremanından görüntüler...
Kaynak: Dugout
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