Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
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Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.

Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
21.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:58

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fransız medyasında Arsenal'in 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Dijon'a 2018'de katılan Runarsson, Fransız ekipte 45 maçta forma giyerken 7 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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