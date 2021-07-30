Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu White'ı transfer etti
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Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu White'ı transfer etti

Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu White'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 50 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

Arsenal, yaz transfer döneminde Benfica'dan Nuno Tavares ve Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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