Arsenal'ın Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
28.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:48
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.
Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya